Tom Pidcock verkent kasseienrit Tour de France

Tom Pidcock heeft daags na Luik-Bastenaken-Luik de kasseienrit van de Tour de France verkend. De Brit van INEOS Grenadiers reed vandaag samen met ploegmaat Michal Kwiatkowski over de Franse stenen. Opvallend, want het was nochtans de bedoeling dat het Britse supertalent zou deelnemen aan de Giro d’Italia van volgende week.

De 22-jarige renner uit Leeds reed dit seizoen al een indrukwekkend aantal koersen. Na de winter in het veldrijden, waar hij de wereldtitel veroverde, ging Pidcock al snel terug aan de slag op de weg. De Brit reed nagenoeg alle voorjaarsklassiekers, en zou volgens zijn ploeg nu richting de Ronde van Italië toewerken.

De verkenning van de kasseienrit van de Tour is in dat kader opmerkelijk te noemen, al zegt het anderzijds niets over een eventuele deelname. Áls Pidcock effectief zou meedoen aan de Ronde van Frankrijk, zou hij daar ook meteen zijn debuut maken. Vorig jaar reed de winnaar van de Brabantse Pijl 2021 wel de Vuelta a España, maar daar speelde hij geen rol van betekenis.

In de eerste week van de Tour is er een etappe van Lille naar Wallers-Arenberg, met daarin maar liefst elf kasseistroken, goed voor een totaal van bijna twintig kilometer stenen. Vijf van die elf passages werden nooit eerder in een koers opgenomen, ook niet in Parijs-Roubaix.

Onlangs kwam het onderwerp overigens ook al voorbij in de WielerFlits Podcast, waar al gehint werd op een eventuele Tourdeelname van Pidcock nu Egan Bernal zal moeten passen.