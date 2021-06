Tom Pidcock traint week na sleutelbeenbreuk alweer op de weg

Een dikke week geleden brak Tom Pidcock bij een ongeval tijdens een training zijn sleutelbeen, waardoor hij de Ronde van Zwitserland noodgedwongen moest laten schieten. Nu traint hij echter alweer buiten op de openbare weg, zo deelt hij via social media.

In een post op Instagram is te zien hoe het Britse multitalent van INEOS Grenadiers weer actief is in de bergen van Andorra. Ook is te zien hoe hij zich alweer kan opdrukken. “Zes dagen geleden was mijn sleutelbeen in vijf stukken gebroken en vandaag kan ik dit alweer! Het menselijk lichaam is geweldig, net als de handen die de stukken weer in elkaar hebben gezet”, jubelt hij.

Kurt Bogaerts, de mentor en coach van Pidcock, gaf al aan dat hij goede hoop heeft dat de Brit zich geen zorgen hoeft te maken voor de olympische cross-country-wedstrijd op 26 juli. “Met gewone training zal hij even goed klaar geraken voor de Olympische Spelen. Het is nu gewoon een andere weg naar Tokio.” Met de hashtag #roadtotokyo laat ook Pidcock zien dat hij gewoon blijft opbouwen richting de Spelen.

