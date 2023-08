Tom Pidcock tevreden met brons op Short Track: “Not really my cup of tea”

Tom Pidcock pakte donderdagavond brons op de Short Track Cross Country tijdens het Super WK in Schotland. Daar ging een inhaalrace aan vooraf, want de Brit startte pas vanaf de vierde rij in de mountainbikewedstrijd. “De eerste rondes waren behoorlijk bruut”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik had geen geweldige startpositie en mijn start is überhaupt niet goed. De eerste twee rondes waren dus behoorlijk zwaar”, vervolgde Pidcock. “Toen ik eenmaal vooraan zat, werd het een beetje beter. Zo is het altijd in deze wedstrijden. Bij de positionering richting de afdaling werd het een beetje tactisch. Ik viel wat terug, terwijl ik in Sam (winnaar Samuel Gaze, red.) zijn wiel had moeten zitten, wetende dat hij de favoriet was voor vandaag. Maar ik ben blij met een medaille, eerlijk gezegd. This is not really my cup of tea. Deze jongens zijn wat explosiever, dus ik ben blij.”

Zaterdag staat Pidcock ook aan de start van de Cross Country-race. Is dit een goede prikkel richting die wedstrijd? “Ja, ik denk dat het belangrijk is om dit te doen. Zeker na de Tour de France. Even die hele korte inspanningen doen, is zeker goed voor zaterdag.”

Samuel Gaze: “Problemen met mijn vorm gehad”

Terwijl Pidcock het brons pakte, was het goud dus voor Samuel Gaze. “Dit voelt geweldig”, zei hij in het flashinterview na afloop. “Het was een heel technische wedstrijd. Ik dacht dat het het veiligst zou zijn om zoveel mogelijk van voren te rijden. Ik wilde gewoon het tempo rijden waarop ik een beetje kon herstellen tussen de klimmetjes.”

De overwinning was een opsteker voor Gaze. “Ik heb het hele seizoen wat problemen met mijn vorm gehad. Niets lukte echt voor mijn gevoel. Maar dat ik nu in mijn beste vorm ben op het WK, maakt me heel blij.”

Lees ook: WK 2023: Gaze prolongeert titel op de Short Track, Pidcock na inhaalrace derde