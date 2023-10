maandag 9 oktober 2023 om 09:31

Tom Pidcock sluit Wereldbeker mountainbike af met zege, Puck Pieterse pakt nog een podiumplaats

De laatste manche van de Wereldbeker MTB Cross Country is op naam gekomen van Tom Pidcock. Nino Schurter kwam in het Canadese Mont-Sainte-Anne niet verder dan een veertiende plaats, maar is wel voor de negende keer eindwinnaar geworden van het regelmatigheidsklassement. Bij de vrouwen eindigde Puck Pieterse, die zich een week eerder al van de eindzege had verzekerd, als derde in de slotwedstrijd.

Pidcock soleerde in Mont-Sainte-Anne naar de zege door de Zwitsers Mathias Flückiger en Marcel Guerrini af te houden. Flückiger had tijdens de race twee lekke banden, wat mogelijk in het voordeel heeft gespeeld van Nino Schurter.

Indien Flückiger de wedstrijd had gewonnen en Schurter was niet bij de eerste dertien geëindigd, dan had eerstgenoemde ook het eindklassement gepakt. Nu gebeurde dat niet, ondanks dat Schurter na een slechte start en kettingproblemen slechts veertiende werd. Jordan Sarrou, tiende in de daguitslag, redde ook nog nipt zijn tweede plaats.

Pieterse sluit af met podiumplaats

De slotmanche bij de vrouwen kwam op naam van Loana Lecomte. De Française versloeg de Zweedse Jenny Rissveds, die op vijftien seconden strandde. Puck Pieterse sloot de Wereldbeker af met een derde plaats. De eindzege kon haar na de wedstrijd in het Amerikaanse Snowshoe al niet meer ontgaan. Ze is de eerste Nederlandse winnares van de Wereldbeker MTB Cross Country.

Wereldbeker MTB Cross Country Mont-Sainte-Anne

Uitslag mannen

1. Tom Pidcock in 1u26m27s

2. Mathias Flückiger op 26s

3. Marcel Guerrini op 1m31s

Uitslag vrouwen

1. Loana Lecomte in 1u28m09s

2. Jenny Rissveds op 15s

3. Puck Pieterse op 1m03s

Wereldbeker MTB Cross Country

Eindstand mannen

1. Nino Schurter – 1549 punten

2. Jordan Sarrou – 1509 punten

3. Mathias Flückiger – 1499 punten

Eindstand vrouwen

1. Puck Pieterse – 1939 punten

2. Loana Lecomte – 1526 punten

3. Mona Mitterwallner 1445 punten