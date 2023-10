zondag 1 oktober 2023 om 21:27

Bijzonder: Puck Pieterse is eerste Nederlandse eindwinnares van wereldbeker mountainbike

Puck Pieterse heeft zondag een stukje mountainbikegeschiedenis geschreven door als eerste Nederlandse het eindklassement van de wereldbeker mountainbike te winnen. Pieterse kwam in het Amerikaanse Snowshoe niet verder dan een zesde plaats, maar dit bleek meer dan genoeg om de eindzege veilig te stellen.

Pieterse moest in het Amerikaanse Snowshoe eigenlijk alleen nog de Oostenrijkse Mona Mitterwallner in de gaten houden. De nummer drie in de tussenstand, wereldkampioene Pauline-Ferrand Prévot, was er vandaag niet bij. Pieterse dus wel en de leidster in de Wereldbeker begon ook uitstekend aan de cross-country-wedstrijd.

De 21-jarige Nederlandse bepaalde het tempo in de openingsronde, terwijl haar grote concurrente Mitterwallner haar start compleet had gemist. De leeftijdsgenote van Pieterse vond zichzelf op een gegeven moment terug in 27ste positie en stond voor een lange inhaalrace. Mitterwallner wist gaandeweg nog wel op te schuiven, maar het kalf bleek al verdronken.

En Pieterse? Die bleek na een vlijmscherpe start niet in staat om haar hoge tempo en niveau vast te houden. Zo maakte ze tot twee keer toe geen al te beste beurt in de technische ‘boomwortelpassage’, waardoor ze wat terugviel. De Nederlandse kon dan ook niet meespelen om de overwinning. De zege ging uiteindelijk naar de Oostenrijkse Laura Stigger, voor de Française Loana Lecomte en de Italiaanse Martina Berta.

🚵🇺🇸 | Puck Pieterse aan het feest! Ze wint in haar eerste jaar bij de elite direct de Wereldbeker! 🥇🇳🇱 #mountainbike 📺 Mountainbike kijk je op discovery+ pic.twitter.com/58mKgAegf2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 1, 2023

De Amerikaanse Savilia Blunk werd verrassend vierde, voor Jolanda Neff, die als vijfde over de finish kwam. Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van Pieterse, die met een zesde plek haar eindzege in de Wereldbeker wist veilig te stellen. Volgende week staat in het Canadese Mont-Sainte-Anne nog de slotmanche op het programma, maar Pieterse is al niet meer in te halen.

Voor de renster van Fenix-Deceuninck is het de ultieme bekroning van een topseizoen op de mountainbike. Dit seizoen won ze drie van de zeven MTB-wereldbekermanches, veroverde ze de Europese titel en werd ze derde op het voorbije WK in Glasgow.

Uitslag Wereldbeker mountainbiken in Snowshoe – elitevrouwen

Laura Stigger – in 1u21m56s

Loana Lecomte – op 23s

Martina Berta – op 32s

4. Savilia Blunk – op 38s

5. Jolanda Neff – op 46s

6. Puck Pieterse – op 55s

7. Evie Richards – op 1m07s

8. Haley Batten – op 1m36s

9. Jenny Rissveds – op 1m36s

10. Mona Mitterwallner – op 1m37s

Eindwinnares Wereldbeker: Puck Pieterse