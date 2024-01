zaterdag 20 januari 2024 om 15:54

Tom Pidcock slaat Ronde van Vlaanderen over, kiest voor Ronde van het Baskenland

Video Tom Pidcock gaat dit voorjaar niet de Ronde van Vlaanderen rijden. De Britse kopman van INEOS Grenadiers geeft namelijk de voorkeur aan de Ronde van het Baskenland, die een dag na ‘De Ronde’ van start gaat.

Dat heeft Pidcock zaterdag verteld op een persbijeenkomst in Benidorm, voorafgaand aan de Wereldbeker-cross die dit weekend verreden wordt. Na de Ronde van het Baskenland volgt voor Pidcock het heuveldrieluik met de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mogelijk rijdt hij daarvoor ook nog de Brabantse Pijl.

De Tour de France is in de zomer een van de hoofddoelen voor de 24-jarige coureur. Hij zet daar in op een goed eindklassement en wil dat combineren met de Olympische Spelen in Parijs, die niet lang na de Tour op het programma staan. Pidcock heeft bevestigd dat hij niet vroegtijdig uit de Tour zal stappen.

Op de Olympische Spelen verdedigt Pidcock zijn titel op de mountainbike, maar hij wil ook de wegwedstrijd rijden in Parijs. Dat is een combinatie die Mathieu van der Poel ook in zijn achterhoofd heeft, maar de Nederlandse wereldkampioen op de weg moet nog beslissen wat hij gaat doen.