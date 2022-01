‘Tom Pidcock rijdt kort na WK veldrijden in Algarve, Omloop en Kuurne’

Tom Pidcock zal zich na het WK veldrijden in Fayetteville snel melden in het peloton op de weg. De Brit van INEOS Grenadiers maakt volgens Het Nieuwsblad ruim twee weken later zijn opwachting in de Volta ao Algarve, gevolgd door de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Pidcock heeft net een trainingskamp van twee weken achter de rug met INEOS Grenadiers. Hij heeft zich er voorbereid op het wereldkampioenschap veldrijden, dat eind januari verreden wordt in het Amerikaanse Fayetteville. Maar bovenal stond de stage van Pidcock in het teken van het klassieke voorjaar.

Op 16 februari maakt de 22-jarige Pidcock al zijn eerste wedstrijdkilometers op de weg, in de Volta ao Algarve (16-20 februari). Het is voor de vinnige Brit een voorbereidingskoers op onder meer het Vlaamse openingsweekend, dat gepland staat op 26 en 27 februari.

Volgens de Belgische krant staan ook Strade Bianche, Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op het voorjaarsprogramma van Pidcock in 2022.