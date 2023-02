Tom Pidcock raakt vijfde plaats in openingsrit Volta ao Algarve kwijt na duw in sprint

Update

Tom Pidcock werd woensdag knap vijfde in de openingsetappe van de Volta ao Algarve, maar nog geen twee uur later is hij teruggezet in de uitslag. De Britse alleskunner van INEOS Grenadiers moet het daardoor doen met een 135ste plaats in de daguitslag. De exacte reden is nog niet bekend.

Een declassering – naar de laatste plaats in de groep – gebeurt vaak als iets ongeoorloofds is gebeurd in de laatste kilometer. Op beelden van de laatste kilometer is te zien hoe Pidcock zich vanuit pakweg twintigste positie naar de vijfde plaats sprint en wringt.

Daarbij haalt Pidcock zijn hand van het stuur om Luis Mendonça (Glassdrive Q8 Anicolor) een beetje aan de kant te schuiven. Een echte duw mag dat niet genoemd worden. Later is nog te zien hoe Pidcock in volle sprint schouder-aan-schouder komt met Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), die daardoor wat uit balans raakt.

Wat precies de reden is van de terugzetting van Pidcock, is nog niet bekendgemaakt door de organisatie en de wedstrijdjury.

Update (20.03 uur)

In het juryrapport valt te lezen dat Pidcock is teruggezet vanwege een ‘onreglementaire sprint’. De jury heeft gezien dat Pidcock ‘een andere renner duwde’, klinkt het. Welke renner dit is, wordt niet vermeld, maar waarschijnlijk gaat het om Luis Mendonça (Glassdrive Q8 Anicolor). Naast dat hij teruggezet is in de uitslag, heeft Pidcock ook een boete gekregen van tweehonderd Zwitserse Frank.