Tom Pidcock: “Pogacar is de enige renner die kan wegrijden op de Poggio”

Het gaat in aanloop naar Milaan-San Remo met name over Tadej Pogačar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar ook Tom Pidcock is op basis van de voorbije weken een van de kanshebbers op de overwinning. De Brit schuift zelf Pogačar naar voren als topfavoriet, maar plaatst ook een kanttekening. “Tijdens de koers zal iedereen naar hem kijken”, citeert Het Laatste Nieuws.

Tadej Pogačar reed de voorbije weken weer indrukwekkend rond in het peloton en is dan ook een grote favoriet voor Milaan-San Remo. “Ik denk dat Pogačar de enige is die, als het echt hard gaat, een gat kan slaan op de Poggio. Je moet alleen daarna opnieuw zo hard rijden om je voorsprong te behouden”, schetst Pidcock waarom het zo moeilijk is om Milaan-San Remo te winnen.

“Iedereen zal naar hem kijken en daardoor is het ongelofelijk moeilijk voor hem om te winnen. Tijdens de koers zal iedereen hem ook weer in de gaten houden. Dat maakt het zó lastig voor hem.” Oud-renner Vincenzo Nibali verwacht dat Pogačar al iets zal proberen op de Cipressa, maar Pidcock denkt toch vooral aan de Poggio. “Op de top van de Poggio weet je waar je staat. Die liegt niet.”

“Getalsterkte van een ploeg is irrelevant”

“Milaan-San Remo gaat over de sterkste renner. Positie is absoluut belangrijk, maar veel ploegen hebben sterke renners die dat kunnen doen. De getalsterkte van een ploeg is irrelevant, omdat alleen je sterkste man met de beste renners over de top van de klim gaat. Misschien kan je in de afdaling een beetje spelen als je met twee bent: de ene valt aan, de ander laat een gat vallen of kijkt de kat uit de boom.”

De grote vraag is of Pidcock zaterdag in absolute topvorm aan de start zal verschijnen van Milaan-San Remo, na twee valpartijen in Tirreno-Adriatico. INEOS Grenadiers, de ploeg van Pidcock, liet weten dat hij vooral schaafwonden heeft overgehouden en dat er geen serieuze blessures zijn.