Nibali over Milaan-San Remo: “Pogacar zal wellicht al iets proberen op de Cipressa”

Tadej Pogačar reed de voorbije weken weer indrukwekkend rond in het peloton en is dan ook een grote favoriet voor Milaan-San Remo. De vraag is alleen of de Sloveen sterk genoeg is om mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te lossen op de Poggio. Vincenzo Nibali, zelf een oud-winnaar van ‘La Primavera’, denkt dan ook dat Pogačar een andere tactiek zal toepassen.

De inmiddels gestopte Nibali blikt in gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport vooruit op Milaan-San Remo. De 38-jarige Italiaan verwacht een zeer bedrijvige Pogačar. “Vorig jaar probeerde hij op de Poggio het verschil te maken, maar nu zal hij zich richten op de Cipressa. Die editie van vorig jaar heeft hij in zijn hoofd geprent. Hij zal iets proberen te veranderen.”

“Ik sluit dan ook niet uit dat hij zaterdag met zijn ploeg een actie vanop afstand, op de Cipressa, zal proberen, om zo Mathieu van der Poel en Wout van Aert af te matten. Van der Poel en Van Aert zijn de twee rivalen voor Pogačar, die wel de favoriet is”, is Nibali van mening.

“Van der Poel zal de belangrijkste man zijn voor Alpecin-Deceuninck, al kunnen ze in een sprint ook nog mikken op Jasper Philipsen. Bij Jumbo-Visma verwacht ik dat ze volledig de kaart-Van Aert trekken. Hij kan zijn versnelling plaatsen op het zwaarste stuk van de Poggio, een strook van 600 meter, maar kan eventueel ook wachten op de sprint.”

