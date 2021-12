Tom Pidcock over sneeuwcross in Val di Sole: “Voor mij de eerste keer”

Tom Pidcock is een van de renners die naar Noord-Italië is afgereisd voor de sneeuwcross van Val di Sole. De 22-jarige Brit kan niet terugvallen op de nodige ervaring in de sneeuw, maar kijkt desalniettemin uit naar de wereldbekerwedstrijd van morgen.

“Voor mij wordt het de eerste keer dat ik in de sneeuw ga crossen. Wanneer het thuis gesneeuwd heeft, pak ik liever met vrienden de mountainbike”, geeft hij aan. Vandaag deed hij een eerste verkenning. “Het is een erg lastig parcours. Technisch ook. Het lijkt een beetje op zand. Morgen zal het koud zijn en ik verwacht dat de ondergrond iedere ronde anders zal zijn”, voorspelt hij.

Desalniettemin valt het parcours hem mee. “Op de foto’s zag het er vlak uit, maar er is toch wel wat hoogteverschil. Het wordt interessant om te zien hoe de wedstrijd morgen zal verlopen, want een wedstrijd is altijd anders dan training,” geeft hij aan. “Het gaat zeker geen gesloten cross worden. Het is belangrijk om je eigen spoor en eigen tempo te kiezen.”

De Brit kijkt positief aan tegen het experiment om in de sneeuw te crossen. “Je moet het een keer proberen en kan daarom geen kwaad. Na afloop zal iedereen zijn mening kunnen vormen. Het zou de sport ten goede komen wanneer we op de Olympische Spelen komen. Daarom denk ik dat het helemaal niet zo slecht is”, sluit hij af.

