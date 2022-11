Tom Pidcock na winst in Kortrijk: “Dit jaar ben ik beter in vorm dan vorig jaar”

Tom Pidcock heeft zijn eerste overwinning van het veldritseizoen beet. Net als vorig jaar zegevierde hij in zijn derde cross van de winter, maar het gevoel is ditmaal anders. “Dit jaar ben ik in betere vorm dan vorig jaar”, zei de wereldkampioen in het flashinterview na afloop.

“Vorige week heb ik dat ook laten zien in Overijse”, aldus Pidcock, die daar tweede werd achter Europees kampioen Michael Vanthourenhout. “Toen won ik niet, maar Michael is heel sterk op zulke parcoursen. Het is een mooie overwinning in mijn mooie trui”, vertelt hij in het Nederlands.

Over de cross van vandaag zegt Pidcock dat deze ‘zwaar’ was. “Het was supersnel. Ik sloeg een gat, maar ik kon het niet echt uitbreiden. Het was de hele tijd zeven, acht seconden ten opzichte van Lars (van der Haar, red.). Ik probeerde gefocust te blijven en mijn tempo te behouden. Ik wist dat Van der Haar en Iserbyt met het klassement bezig zouden zijn, als ze bij elkaar kwamen. Dat gebeurde inderdaad, waardoor ik wat verder uitliep. De cross was vergelijkbaar met vorige week zaterdag (zijn eerste cross van het seizoen in Merksplas, red.), maar nu ging het een stuk beter.”

Mathieu van der Poel

“Het was wel wat vreemd vandaag, ik kon het gat niet uitbreiden. Ik voelde me deze week ook wat vermoeid, misschien ook door het wat koudere weer. Maar ik heb echt plezier gehad. Dat is het elke keer als ik in deze trui rijd. En de fans steunen me ook steeds hier in Vlaanderen”, zegt Pidcock, die morgen ook deelneemt aan de Wereldbeker Hulst. Daar treft hij de terugkerende Mathieu van der Poel. “We kunnen een goede Mathieu verwachten. Ik weet niet precies waar hij staat, maar we moeten niets minder verwachten.