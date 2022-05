Tom Pidcock maakt rentree in het mountainbiken

Tom Pidcock zal binnenkort terug deelnemen aan mountainbike-wedstrijden. De Brit heeft door een gat in zijn progamma op de weg weer tijd gevonden om zijn mountainbike nog eens boven te halen. INEOS Grenadiers maakte op Twitter namelijk bekend dat Pidcock in de maand mei zal deelnemen aan twee mountainbike-evenementen.

Aankomend weekend zal Pid deelnemen aan de Wereldbeker in het Duitse Albstadt. Later in de maand mei zal hij ook nog in actie komen in Nové Mesto, in Tsjechië. Dat Pidcock terug tijd heeft voor het mountainbiken, heeft alles te maken met het feit dat hij dan toch niet zal deelnemen aan de Giro d’Italia. De winnaar van de Brabantse Pijl van vorig jaar stond lang op de startlijst, maar werd er niet lang voor de start in Boedapest toch afgehaald.

De kans lijkt daardoor nu zeker niet onwaarschijnlijk dat hij zijn opwachting zal maken in de Tour de France, die in juli wordt gereden. Enkele weken geleden, daags na Luik-Bastenaken-Luik, verkende de renner van INEOS Grenadiers namelijk de kasseienrit van die Ronde van Frankrijk. Onlangs kwam het onderwerp overigens ook al voorbij in de WielerFlits Podcast, waar al gehint werd op een eventuele Tourdeelname van Pidcock nu Egan Bernal zal moeten passen.

🚨MTB Race Programme Alert🚨@Tompid is back in action at the UCI #MBWorldCup this month Let’s go Tom 👊 pic.twitter.com/kMNYQ10Bbk — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 3, 2022