Tom Pidcock knalt in slotronde shortrace Nove Mesto naar de zege

Tom Pidcock heeft de shortrace in het Tsjechische Nové Město gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers knalde in de slotronde naar de zege, nadat hij in de rondes daarvoor weinig van zichzelf had laten zien.



Pidcock had in de eerste rondes moeite met positioneren. Zo kwam hij halverwege pas als 29ste door, en lag hij ook op twee rondes van de meet nog 22ste.

Omdat de groep, ondanks aanvallen van de gretige Matthias Flückiger en Luca Schwarzbauer, bij elkaar bleef, vormde dat geen probleem voor de Brit, die in de laatste ronde wel ineens vooraan zat toen Schwarzbauer nog maar eens een keer demarreerde.

De andere man-in-vorm, Samuel Gaze, zat ook direct mee toen de Duitser voor de laatste keer ging. De Nieuw-Zeelander van Alpecin-Deceuninck leek het zelfs makkelijk te hebben, maar had uiteindelijk geen reactie op de explosieve eindspurt van Pidcock, die zo opnieuw de zege naar zich toe trok.

Wereldbeker mountainbike 2023

Short track mannen, Nové Město

1. Tom Pidcock

2. Samuel Gaze

3. Luca Schwarzbauer

4. Mathias Flückiger

5. Nino Schurter

9. Jens Schuermans