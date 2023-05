Laura Stigger slaat toe in shortrace Nove Mesto, Puck Pieterse zevende

Laura Stigger heeft vanavond de shortrace in het Tsjechische Nové Město gewonnen. De Oostenrijks kampioene had aan een versnelling in de laatste ronde voldoende om Alessandra Keller, Sina Frei en Pauline Ferrand-Prévot voor te blijven. Puck Pieterse was de beste Nederlandse op de zevende plaats.

Een grote groep met onder meer Pieterse, Anne Tauber en Anne Terpstra bleef lange tijd bij elkaar, en met nog twee van de negen rondes te gaan leken zelfs nog twintig mountainbikesters kansrijk te zijn voor de overwinning.

De Britse Evie Richards gooide op twee rondes van de meet de knuppel definitief in het hoenderhok, waardoor de grote groep op een lint kwam te rijden. Onder meer Keller en Stigger namen daarna nog eens hard over, waarna een groepje van vijf rensters zich afsplitste in de slotronde. Naast Richards, Keller, Stigger en Ferrand-Prévot zat de Zwitserse Frei hier ook bij.

Een lange sprint zou vervolgens de winnares aanwijzen: de 22-jarige Stigger, die verder een passieve shortrace reed. Na afloop vertelde ze waarom: “Ik moest steeds gaten dichten en had enorm veel moeite om erbij te blijven. Ik heb echt moeten vechten voor mijn positie. Dit is echt ongelooflijk, ik kijk uit naar zondag.”

De uitslag van de shortrace bepaalt de startrijen voor de cross-country wedstrijd aanstaande zondag. De Nederlanders zullen op de eerste startrijen vertrekken, omdat naast Pieterse (7e) ook Tauber (8e) en Terpstra (13e) bij de eerste vijftien eindigden.

Wereldbeker mountainbike 2023

Short track vrouwen, Nové Město

1. Laura Stigger

2. Alessandra Keller

3. Sina Frei

4. Pauline Ferrand-Prévot

7. Puck Pieterse