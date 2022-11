Tom Pidcock in het Nederlands over rentree in het veld: “Het was een beetje moeilijk”

Tom Pidcock maakte vandaag zijn rentree in het veld. In de Superprestige Merksplas eindigde hij als zevende. Hoe beviel het hem? “Het was een beetje moeilijk”, zei een lachende Pidcock in het Nederlands tijdens het flashinterview na afloop.

“Het was misschien niet de beste cross op mee te beginnen”, gaat hij door in het Engels. “In de bochten verloor ik zoveel tijd. Mijn niveau was oké, maar ik verloor veel tijd en plaatsen in de bochten. Ik denk dat het een beetje een Laurens Sweeck-show was vandaag.”

Op een gegeven moment leek Pidcock mee te strijden voor het laatste podiumplek, maar uiteindelijk zakte hij weer wat verder terug. “Ik viel door een fout, ik had gewoon teveel fouten. Maar ik ben blij, het was niet zo slecht. Ik heb geen datum geprikt om weer te winnen, maar ik hoop dit seizoen nog een keer te winnen in de regenboogtrui. Het is leuk om deze kleuren weer te dragen na een paar jaar. Het publiek maakte het mooi.”