Tom Pidcock: “Ik wilde vooral uit de problemen blijven”

Twee dagen na zijn zege in de Wereldbeker van Hulst mocht Tom Pidcock ook in Gullegem het hoogste treetje van het podium beklimmen. Onder zware omstandigheden kon de Brit Quinten Hermans afschudden. “Het belangrijkste vandaag was dat ik uit de problemen zou blijven.”

Het parcours in Gullegem lag er door regenval loodzwaar bij. Pidcock wist zich in de eerste ronde op te werken naar de kop van de wedstrijd en kleurde vervolgens samen met Quinten Hermans het koersverloop, tot hij door een lekke band werd teruggeslagen. “In eerste instantie dacht ik dat het geen lekke band, maar een leegloper was”, blikte de Brit in het flashinterview terug. “Gelukkig kon ik bij Quinten terugkeren en een gaatje pakken, en de wedstrijd gecontroleerd uitrijden.”

Pidcock had een lekke achterband en worstelde met zijn banden. “Het was tricky. Uiteindelijk veranderde ik van band: ik reed op dunne banden en wisselde naar dikke, maar niets voelde goed. Quinten ging heel goed. Het was een zware wedstrijd. Het belangrijkste was dat ik uit de problemen zou blijven, ook met het oog op morgen”, vertelde de Brit, voor wie morgen in de X2O Trofee Herentals de vierde cross in vijf dagen op het programma staat.

“Nog een goede wedstrijddag en dan wacht een trainingskamp. Dus nog een uur afzien”, zei hij. “Het wordt zwaar voor me, het is nog maar een zware dag en dan kan ik wat gas terugnemen en opbouwen naar het laatste deel van het seizoen.”