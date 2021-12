Tom Pidcock: “Ik kijk echt uit naar de dubbel dit weekend”

Tom Pidcock is het nieuwe crossseizoen begonnen met een zevende plek in Boom en een derde plaats in Val di Sole. Dit weekend gaat de 22-jarige Britse renner op voor de wereldbekerdubbel Rucphen en Namen. “Ik voel me beter dan verwacht. Ik kijk echt uit naar de dubbel dit weekend”, vertelt Pidcock in gesprek met Belga.

Pidcock deed de veldrit van Rucphen nog niet eerder. “De wedstrijd in Rucphen is nieuw voor mij. Ik ken het parcours niet, maar gisteren heb ik wel de videobeelden van enkele vroegere crossen bekeken. Het wordt zeker een nieuwe ervaring”, zegt de winnaar van de Brabantse Pijl en goud in de olympische mountainbikewedstrijd.

Namen is dan weer een van zijn ‘meest favoriete wedstrijden’. “Ik won er ook al drie keer bij de jeugd, alleen bij de profs lukte het nog niet. Misschien komt daar zondag verandering in. De hoogtemeters en de technische uitdaging spreken me daar enorm aan. Het is allemaal een beetje extremer dan in de andere crossen. Het leunt zelfs wat aan bij het mountainbiken.”

En dan is er nog de omgeving. “Die is te vergelijken met de bossen in Engeland, zelfs de modder voelt een beetje Brits aan.” De Britse allrounder verzamelde al een handvol podiumplaatsen in de Wereldbeker bij de elite en was een week geleden ook alweer derde in Val di Sole. Winnen lukte hem tot op heden nog niet, maar mogelijk komt daar dit weekend verandering in.

Geen Wout van Aert

Wout van Aert, de winnaar in Boom en Val di Sole, treft Pidcock alvast niet. De Belgisch kampioen is met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma op trainingsstage in Spanje. “Dat is jammer, want ik kijk er echt naar uit om te strijden tegen hem”, zegt de Brit. “Wout was echt outstanding de voorbije crossen, mijn piek moet nog komen. Ik voel me elk weekend sterker worden en ben momenteel eigenlijk beter dan verwacht.”