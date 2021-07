Tom Pidcock: “Ik heb veel twijfels gehad”

Tom Pidcock was zeer emotioneel na het behalen van olympisch goud op de mountainbike. De 21-jarige Brit kende namelijk niet de beste voorbereiding, aangezien hij nog geen zes weken geleden zijn sleutelbeen brak. “Ik kan dit nog niet echt geloven.”

“Het is al heel gek dat ik hier mag staan, dat ik mezelf Olympiër mag noemen”, gaat hij verder in het interview na afloop. Daarmee doelt hij niet alleen op zijn sleutelbeenbreuk, maar ook op zijn olympische kwalificatie, waarin hij afhankelijk was van de uitslag van de Roemeen Vlad Dascalu in Nové Město.

“Ik heb veel twijfels gehad in de afgelopen maanden. Door mijn sleutelbeenbreuk heb ik al even niet meer gepresteerd, al wist ik wel dat ik over een goede conditie beschikte. Het zorgde wel voor nog meer twijfels. Maar toen de wedstrijd begon, reed ik meteen op de juiste plaats en voelde ik me, ondanks de hitte, goed.”