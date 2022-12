Tom Pidcock houdt concurrentie af in Boom: “Ik had de voorsprong onder controle”

Tom Pidcock schreef zaterdag de Superprestige Boom op zijn naam. In de eerste ronde reed hij al weg met Mathieu van der Poel, die echter onderuit schoof en de Brit meenam in zijn val. Wat gebeurde daar precies? “Ik weet niet zeker of het op televisie te zien was, maar als dat zo was, dan weet de rest waarschijnlijk beter wat er gebeurde dan ik”, antwoordde Pidcock in het flashinterview met een lach na afloop op die vraag.

“Mathieu viel, ik probeerde hem te ontwijken, maar het was glad, dus ik viel ook”, vertelde hij vervolgens. “Ik ben ok, ik hoop dat hij (Van der Poel, red.) ook ok is. Hij is gefinisht, dus ik denk dat hij niet te veel pijn heeft.”

Nadat Pidcock ten val kwam, kon hij in tegenstelling tot Van der Poel zijn weg snel vervolgen. Hij kreeg nog even het gezelschap van Van der Haar, maar liet de Nederlander al snel weer achter. “Ik dacht: ik duw gewoon door. Ik had een goede start en wilde mijn eigen ritme behouden. Het is een zwaar rondje. Door die klimmetjes waren de laatste ronden pittig. Eli en Lars kwamen dichterbij, dus ik moest het gat tot de finish houden. Ik had het onder controle, ik hoefde niet met dertig seconden te winnen. Vijftien seconden is ook genoeg, maar ze waren sterk de laatste rondes.”

Zondag staat Pidcock aan de start van de Wereldbeker Antwerpen. “Het wordt een mooie wedstrijd”, verwacht de renner van INEOS Grenadiers. “Er is veel zand. Daar hou ik niet heel veel van, maar ik hoop te kunnen wedijveren met Wout en Mathieu. Het is niet mijn parcours, maar als ik met hen kan strijden, zou dat mooi zijn.”