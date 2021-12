Tom Pidcock gelukkig na zege in Rucphen: “Mijn eerste zege in de Wereldbeker!”

Tom Pidcock kraakte toen Eli Iserbyt op anderhalve ronde van de meet in Rucphen versnelde, maar maakte in de laatste minuten toch nog een comeback om de cross te winnen. “Dit is mijn eerste zege in de Wereldbeker”, jubelt de jonge Brit na afloop.

De renner van INEOS Grenadiers was al een aantal keer als derde geëindigd in het belangrijkste regelmatigheidsklassement (Val di Sole, Overijse, Hulst en Namen), maar een zege zat er tot dusver nog niet in. Met zijn zege is hij meteen de eerste niet-Nederlander of Belg sinds Francis Mourey in 2013 die een wedstrijd in de Wereldbeker weet te winnen.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Pidcock zaterdag met de zege aan de haal te gaan. In het flashinterview geeft hij aan geworsteld te hebben met de bochten. “Daardoor kon ik ze met moeite bijhouden. Ik heb veel moeten achtervolgen. Michael en Eli maakten het heel moeilijk voor me. Op het einde dacht ik nog wel: fuck it, nu ga ik alles geven. Ik kon me blijven concentreren, maakte geen foutjes en kwam nog terug.”

“Of ik morgen in Namen weer ga winnen?”, eindigt hij lachend. “Misschien wel, maar ik moet hier eerst even van herstellen. We zien het wel…”