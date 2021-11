Tom Pidcock gaat voor twee intense crossmaanden: “Als hij het fysiek verteert”

Op 4 december begint Tom Pidcock aan zijn veldritseizoen, dat net geen twee maanden zal duren. “Kort, maar intensief”, zegt Kurt Bogaerts, zijn ploegleider bij INEOS Grenadiers, tegen WielerFlits. “Als hij het fysiek aankan, zal Tom een pak wereldbekerwedstrijden rijden.”

Net als Wout van Aert, begint Tom Pidcock in het weekend van 4 en 5 december aan zijn veldritseizoen. Waar Van Aert de laatste details nog moet regelen met de organisatoren en vandaag nog niet heeft beslist of hij in Boom (Superprestige, 4/12) of in Antwerpen (Wereldbeker, 5/12) aan zijn crosswinter begint, is Pidcock er wel al uit: hij start sowieso in beide wedstrijden.

Na dat weekend vliegt de Britse topper naar Mallorca, waar hij vijf dagen op trainingskamp gaat met INEOS Grenadiers. Vanuit Mallorca gaat het richting de Wereldbeker in Val di Sole, waar voor het eerst gecrost zal worden, wellicht in de sneeuw. Voor de rest van zijn programma is nog even afwachten.

Wereldbeker

“Het is namelijk een bruuske start”, vertelt zijn ploegleider en mentor Kurt Bogaerts ons. “Meteen drie crossen in acht dagen, aangevuld met die vijf dagen stage. We gaan afwachten hoe Tom dat fysiek verteert. Maar hij schrikt er niet van terug veel wedstrijden te rijden. De periode (twee maanden, red.) is kort, dan wil hij er wel het maximale uithalen. Vooral de wereldbekermanches staan op zijn prioriteitenlijstje.”

Sowieso sluit hij een drukke kerstperiode af met de WB in Hulst, daarna last hij een nieuwe stage in, waarin hij wil opbouwen richting het WK in het Amerikaanse Fayetteville. Daar mikt Pidcock op een eerste wereldtitel in het veld als eliterenner. Ook Van der Poel – die pas half december de competitie hervat – rijdt het WK in de VS, Van Aert twijfelt nog.