donderdag 30 november 2023 om 09:43

Tom Pidcock gaat in 2024 voor uitdagende Olympische combinatie

Tom Pidcock hoopt volgend jaar op de Olympische Spelen zijn mountainbiketitel te prolongeren, maar de 24-jarige Brit richt zich niet alleen op het mountainbiken. Het is de bedoeling dat Pidcock in Parijs ook zal deelnemen aan de Olympische wegrit.

Dat geeft Kurt Bogaerts, sportdirecteur bij INEOS Grenadiers en de persoonlijke trainer van Pidcock, aan in gesprek met Het Nieuwsblad. De veelzijdige coureur richt zich in de zomer eerst op de Tour de France, gevolgd door de Olympische Spelen in Parijs. Op de Spelen hoopt Pidcock zijn Olympische titel op de mountainbike met succes te verdedigen, maar dat is nog niet alles.

“Het is de bedoeling dat Tom in Parijs zowel het mountainbiken als de wegrit meeneemt”, schetst Bogaerts. “Zijn ambitie is opnieuw olympisch goud. De wegrit is iets ingewikkelder, maar het is een goede zaak dat het mountainbiken dan al achter de rug is. Het explosieve van die discipline kan van pas komen in de wegkoers.”

Duivels dilemma?

Pidcock is waarschijnlijk niet de enige renner die zich zal opmaken voor deze uitdagende Olympische combinatie, want ook Mathieu van der Poel speelt met het idee om de mountainbike-wedstrijd en wegrit te combineren in Parijs. Bondscoaches Koos Moerenhout en Gerben de Knegt hadden het eerder, in gesprek met WielerFlits, wel over een duivels dilemma.

De olympische cross country-wedstrijd staat volgend jaar op maandag 29 juli op het programma. Vijf dagen later – op zaterdag 3 augustus – volgt dan de wegrit.