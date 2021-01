Tom Pidcock en Evie Richards voeren Britse WK-selectie aan

De Britse wielerbond heeft bekendgemaakt welke renners volgende week van start gaan tijdens het WK veldrijden in Oostende. De kopstukken in de selectie zijn de vice-wereldkampioen van Dübendorf, Tom Pidcock, en tweevoudig beloftewereldkampioen Evie Richards.

Hoewel Pidcock nog altijd pas 21 jaar is, staat hij volgende week aan het vertrek van zijn tweede elite-WK veldrijden. Dit seizoen won hij al de veldrit van Gavere en mocht hij mee het podium op in de wereldbekerwedstrijden van Namen en Hulst. “Tom is zonder meer een van de mannen om naar uit te kijken”, zegt performance director Stephen Park van de Britse bond. “Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen.”

De 23-jarige Richards vertegenwoordigt Groot-Brittannië in de vrouwenwedstrijd. Afgelopen jaar won ze op de mountainbike de enige twee shorttrack-wedstrijden in de Wereldbeker. In het veld kwam ze in Antwerpen, Gavere en Namen al in actie. Park: “Ik kijk ernaar uit om Evie in Oostende te zien rijden, deels als onderdeel van haar voorbereiding op de Spelen in Tokio, maar ook door haar passie voor het veldrijden en haar potentie op dit parcours.”

In totaal heeft de Britse bond twaalf renners geselecteerd voor het WK in Oostende.

Selectie elite-mannen

Tom Pidcock

Selectie elite-vrouwen

Evie Richards

Selectie U23-mannen

Dan Barnes

Toby Barnes

Cameron Mason

Rory McGuire

Thomas Mein

Oli Stockwell

Ben Turner

Selectie U23-vrouwen

Hattie Harnden

Anna Kay

Josie Nelson