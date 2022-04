Tom Pidcock en Dylan van Baarle voeren INEOS Grenadiers aan in Ronde van Vlaanderen

INEOS Grenadiers heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Tom Pidcock lijkt de kopman te zijn van de ploeg, maar met Dylan van Baarle en Jhonatan Narváez heeft hij twee zeer sterke namen naast zich. Luke Rowe is er door ziekte niet bij.

Naast Pidcock, Van Baarle en Narváez staan ook Kim Heiduk, Magnus Sheffield, Ben Swift en Ben Turner op de deelnemerslijst voor de Britse ploeg. Een minder gekende naam in deze selectie is Heiduk, een 22-jarige renner. De Duitser reed dit seizoen al Kuurne-Brussel-Kuurne, E3 Saxo Bank Classic en Dwars door Vlaanderen op de Vlaamse wegen.

Naast Heiduk vinden we ook Turner terug in de selectie van INEOS Grenadiers. De Brit reed afgelopen woensdag nog een zeer sterke koers door zijn kopman Pidcock tot diep in de finale bij te staan. Laatstgenoemde finishte als derde, Turner eindigde als achtste.

