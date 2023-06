Tom Pidcock en Ben Tulett blikvangers bij INEOS in Ronde van Zwitserland

Tom Pidcock gaat in de Ronde van Zwitserland schaven aan zijn Tour de France-vorm. De Britse alleskunner is de grote blikvanger in de selectie van INEOS Grenadiers voor de WorldTour-rittenkoers. Ook Michal Kwiatkowski en Ronde van Noorwegen-winnaar Ben Tulett staan aan het vertrek.

Het is voor Pidcock zijn eerste koers op de weg sinds zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Hij sloot daar een succesvol voorjaar af, waarin hij onder meer Strade Bianche won, derde werd in de Amstel Gold Race en een rit won in de Volta ao Algarve. Na Luik stapte Pidcock nog op de mountainbike, om beide wedstrijden tijdens de Wereldbeker in Nove Mesto (short track en cross country) te winnen.

“Hoewel het mountainbiken mij helpt om mentaal frisser te worden, merk ik dat het einde in zicht is”, zei hij dat weekend. “Ik ben al vanaf half januari aan het trainen, dat is een stuk langer dan normaal. Mentaal voel ik mij vermoeid.”

Een uitgeruste Pidcock zal nu dus de Ronde van Zwitserland rijden in aanloop naar de Tour. Aan zijn zijde heeft hij onder meer zijn 21-jarige landgenoot Ben Tulett, die in mei de eindzege pakte in de Ronde van Noorwegen en tweede werd in de Ronde van Hongarije. In Noorwegen wist Magnus Sheffield tweede te worden; hij doet ook mee in Zwitserland.

