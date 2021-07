Tom Pidcock duikt na Vuelta en WK Leuven onmiddellijk het veld in

Tom Pidcock vaart zijn eigen koers en dat is soms al een keertje tegenstrijdig met wat andere toppers doen. Zo is de jonge Brit zinnens om na de Vuelta en het WK op de weg in Leuven, onmiddellijk het veld in te duiken. De olympische MTB-kampioen wil onder meer de Amerikaanse WB-manches in Waterloo, Fayetteville en Iowa rijden.

“Dat is wel een voorlopig programma”, benadrukt zijn coach Kurt Bogaerts. “Momenteel bekijken we het een beetje dag per dag. Maar bedoeling is inderdaad dat hij straks met de Vuelta zijn groterondedebuut maakt en vervolgens het WK in Leuven rijdt.”

De Vuelta gaat door van 14 augustus tot 5 september. Het WK staat eind september op de agenda. Daarna ruilt Pidcock de wegfiets voor zijn veldritexemplaar en trekt hij naar de States voor het drieluik Waterloo – Fayetteville – Iowa, respectievelijk op 10, 13 en 17 oktober. In Fayetteville kan het Britse talent alvast kennismaken met het WK-parcours. Want ook deze titelstrijd is opnieuw een doel.

Voorts gaat Pidcock in België verder crossen tot een eind in november. Pas dan last hij een rustpauze in, om dan vanaf de kerstperiode opnieuw te crossen tot en met het wereldkampioenschap. Dan volgt opnieuw een korte break in de aanloop naar de voorjaarsklassiekers.