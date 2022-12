Tom Pidcock derde in Azencross: “Geloofde niet meer in de overwinning”

Tom Pidcock eindigde als derde in de Exact Cross Loenhout. De Brit moest in de lastige wedstrijd vaak afhaken bij Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar kon in de absolute finale toch weer aansluiten. “Het was mooi om er nog bij te zijn in de laatste rechte lijn.”

Goed starten, het is vaak een probleem voor wereldkampioen Pidcock. In Loenhout kwam de renner van INEOS Grenadiers ook niet goed weg. “Ik schoot meteen uit mijn klikpedaal. Op een of andere manier zat ik wel snel weer bij de eerste renners en na de eerste brug zat ik in het wiel van Van Aert en Van der Poel.”

“Ik verloor daarna telkens veel tijd in de modder, ik zat echt vaak vast vandaag. Op de andere punten in het parcours was ik wel goed en kon ik de rest bijbenen”, ging Pidcock verder in het flashinterview. Uiteindelijk trok Pidcock samen met Van Aert en Van der Poel de laatste rechte lijn in, waar ze gingen sprinten om de zege. “Het was mooi om er nog bij te zijn. Ik geloofde echter niet meer in de overwinning. De derde plaats was het hoogst haalbare vandaag.”