‘Tom Pidcock crost deze winter nog zeker negen keer, WK blijft een vraagteken’

Tom Pidcock zal dit veldritseizoen nog minstens negen keer in actie komen. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Belgische krant deelde het voorlopige programma van de Brit, van wie nog steeds niet zeker is of hij begin februari zijn wereldtitel zal verdedigen.

De eerste van de negen crossen staat aankomende zondag op het programma: de Wereldbeker Dublin. Daarna wacht een periode zonder competitie. Aan het einde van het jaar volgen de veldritten elkaar echter weer snel op voor Pidcock. Hij rijdt dan achtereenvolgens de Exact Cross Mol (23 december), de Wereldbeker Gavere (26 december), de Superprestige Heusden-Zolder (27 december), de Superprestige Diegem (28 december) en de Exact Cross Loenhout (30 december).

WK een vraagteken

Begin 2023 staat Pidcock aan de start van de X2O Trofee Baal (1 januari) en de X2O Trofee Herentals (3 januari). Vervolgens vertrekt hij op trainingskamp naar Mallorca met zijn ploeg INEOS Grenadiers. In Spanje rijdt hij op 22 januari ook de Wereldbeker Benidorm. Dat is voorlopig de laatste wedstrijd die hij zeker af zal werken, want of Pidcock mee zal doen aan het WK in Hoogerheide op 5 februari, is nog niet duidelijk.

De afgelopen weken betwistte Pidcock in totaal al zes crossen, waarvan hij twee wist te winnen, de X2O Trofee Kortrijk en de Superprestige Boom. In totaal zal hij deze winter dus vijftien crossen rijden.