Tom Pidcock slaat dubbelslag op venijnige aankomst in Volta ao Algarve

Tom Pidcock heeft de voorlaatste etappe van de Volta ao Algarve gewonnen. Op de Alto do Malhão beschikte de Brit over het sterkste eindschot. João Almeida werd tweede, Ilan Van Wilder derde. Pidcock is ook de nieuwe klassementsleider.

In de voorlaatste etappe van de Volta ao Algarve volgde nog een laatste kans voor de klimmers om het verschil te maken. Onderweg moesten de renners vijf hellingen bedwingen. De Alto do Malhão (2,6 km aan 9,2%) stond twee keer op het programma. Eerst op goed 25 kilometer en daarna lag de finish er.

De vroege vlucht bestond uit Mathias Vacek (Trek-Segafredo), Lewis Askey (Groupama-FDJ) en Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step). De drie reden al na enkele kilometers weg en zouden een voorsprong van een kleine vijf minuten vergaren op het peloton. Daar was in de openingsfase een valpartij, waar Sam Oomen bij betrokken was. Hij verliet de wedstrijd. Jumbo-Visma bleef zodoende met drie renners in koers over, want Owen Geleijn stapte vandaag niet meer op na een val eerder in de week. Gijs Leemreize was vanwege een blessure helemaal niet van start gegaan in de Volta ao Algarve.

Cavagna en Goossens nemen over

Op zo’n veertig kilometer voor de finish werden Vacek en Askey ingerekend. Asgreen ging nog even in zijn eentje door, maar enkele kilometers later zat ook zijn avontuur erop. Soudal Quick-Step trok nog geen tien kilometer later alweer in het offensief, nu in de persoon van Rémi Cavagna. De Fransman kreeg op de eerste beklimming van de Alto do Malhão het gezelschap van Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), die vroeg in het jaar al twee zeges boekte in de Challenge Mallorca.

De twee aanvallers reden met nog twintig kilometer te gaan een half minuutje voor de meute uit. Het bleek niet genoeg, want toen Matteo Trentin op een klein klimmetje het tempo verhoogde in het peloton, keerden de achtervolgers in geen tijd terug. Thymen Arensman had net voor deze versnelling overigens lekgereden, waardoor de Nederlander kostbare tijd zou verliezen.

Pidcock geeft gas

Met een groep van zo’n dertig renners werd begonnen aan de tweede keer Alto do Malhão. Gelijk aan de voet trok Jai Hindley ten strijde, maar de Australier hield na een eerste prik weer wat in. De verschillen bleven zodoende beperkt tot op anderhalve kilometer voor het einde, toen Tom Pidcock zijn duivels ontbond. Oscar Onley en Ilan Van Wilder konden de Brit bijbenen.

De immer taaie João Almeida nam een achtervolgend groepje op sleeptrouw en kon in de slotkilometer opnieuw de aansluiting maken. De Portugees nam daarna het initiatief, maar had geen antwoord op een nieuwe versnelling van Pidcock. De renner van INEOS Grenadiers schoot weg en pakte de zege. Hij is ook de nieuwe klassementsleider. Van Wilder staat nu tweede op vijf seconden, Almeida volgt op zeven tellen van de Brit.

Verder in de top-tien zien we ook nog Filippo Ganna en Tobias Foss, die met het oog op de tijdrit van zondag nog een sprong kunnen maken. De Italiaan staat op 32 seconden van Pidcock, de Noor heeft één seconde meer achterstand.