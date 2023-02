Sam Oomen verlaat Volta ao Algarve na val, Jumbo-Visma houdt drie man over

Sam Oomen heeft op moeten geven in de Volta ao Algarve. De 27-jarige klimmer kwam in de openingsfase van de vierde etappe ten val en kon zijn weg niet vervolgen. Jumbo-Visma heeft na de opgave van Oomen nog slechts drie renners in koers.

Oomen liep bij zijn val een pijnlijke schouder op en is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoek, laat Jumbo-Visma via sociale media weten. Eerder op de dag moest de Nederlandse ploeg ook al melden dat Owen Geleijn niet op zou stappen in de vierde etappe van de Volta ao Algarve. Het 22-jarige talent, dat onder contract staat bij de opleidingsploeg staat, was eerder in de week onderuit gegaan en ondervond te veel hinder van zijn daarbij opgelopen kwetsuren.

Jumbo-Visma begon de Portugese rittenkoers al met een renner minder, omdat Gijs Leemreize op het allerlaatste moment besloot niet te starten. Hij kampt met een blessure. Zodoende beschikt de WorldTour-formatie nu enkel nog over Milan Vader, Tim van Dijke en Tobias Foss. Laatstgenoemde staat achtste in het klassement, op 28 seconden van leider Magnus Cort. De Volta ao Algarve eindigt zondag met een 24,4 kilometer lange tijdrit.