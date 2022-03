Tom Pidcock aan de kant tot maagprobleem is opgelost

Het is nog ongewis wanneer Tom Pidcock terugkeert in competitieverband. Zijn ploeg INEOS Grenadiers wil eerst weten waar de maagproblemen vandaan komen die de wereldkampioen veldrijden zaterdag parten speelden in Milaan-San Remo, en eerder ook in Strade Bianche.

Pidcock verscheen als een van de schaduwfavorieten aan de start van Milaan-San Remo, maar na de Turchino kreeg de Brit last van zijn maag en op de Capo Berta moest hij het peloton laten gaan. Enige tijd later staakte hij de strijd. Door zijn lichamelijke klachten, moest hij onderweg al een keer een sanitaire noodstop maken, vertelt zijn ploegleider Kurt Bogaerts in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Het was geen buikloop, maar Tom moest wel serieus naar het toilet gaan. Ook nadien voelde zijn maag niet honderd procent gezond. Verder koersen had geen zin.”

Eerder deze maand stond Pidcock in Strade Bianche al niet aan het vertrek door maagproblemen, een vergelijkbaar probleem met wat in Milaan-San Remo gebeurde. In overleg met de medische staf werd toen besloten om de renner naar huis in Manchester te sturen. Na twee dagen knapte hij op en reisde hij af naar Andorra om een geplande hoogtestage af te werken. “Die hoogteprikkel verliep vlekkeloos. We hebben alle trainingen kunnen afwerken zoals gepland. Op zeven dagen trainde Tom meer dan dertig uur en met de nodige intensiteit”, aldus Bogaerts.

Van maagproblemen was geen sprake meer, maar zaterdag in Milaan-San Remo speelden ze toch weer op. “Misschien omdat je in zo’n lange wedstrijd veel moet ‘fuelen’? Het vreemde is ook dat hij zich niet echt ziek voelt”, gaat zijn ploegleider verder. Bij het team nemen ze de klachten zeer serieus. Aan de hand van bloedonderzoek moet de oorzaak worden achterhaald. Zijn volgende wedstrijd zou normaal gesproken Dwars door Vlaanderen (op woensdag 30 maart) zijn, maar dat is nu onzeker. “We gaan even geen wedstrijdplanning maken totdat dit probleem is opgelost.”