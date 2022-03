Maagproblemen zitten Tom Pidcock dwars in Milaan-San Remo

Tom Pidcock begon zaterdag als een van de schaduwfavorieten aan Milaan-San Remo, maar de Britse alleskunner bleek op de Capo Berta al niet meer in staat om het peloton te volgen. De renner van INEOS Grenadiers besloot niet veel later in de remmen te knijpen.

Pidcock, die vorig jaar nog de finale van ‘La Primavera’ kleurde, kon door maagproblemen zijn kansen niet verdedigen. “Tom voelde zich niet al te best”, liet ploegleider Matteo Tosatto na afloop weten aan Velonews. “Hij kreeg na de Turchino last van zijn maag en liet onmiddellijk weten dat hij problemen had en een bijzonder slechte dag kende.”

De 22-jarige Pidcock kende al geen al te beste voorbereiding richting Milaan-San Remo. De Brit moest eerder deze maand al passen voor Strade Bianche wegens maagproblemen en kwam sindsdien niet meer in actie. In Milaan-San Remo hoopte Pidcock zijn seizoen weer een kickstart te geven, maar zijn rentree draaide dus uit op een deceptie.

Over Kwiatkowski, Ganna en Viviani

En dus moest het van Elia Viviani, Filippo Ganna en oud-winnaar Michał Kwiatkowski komen. Viviani en Ganna bleken onderweg niet sterk genoeg om de schifting te overleven, Kwiatkowski daarentegen wist de toppers te volgen op de Cipressa en de Poggio. Tosatto: “Elia en Filippo voelden zich wat ziekjes na Tirreno-Adriatico en konden twee tot drie dagen niet trainen. Filippo kon nog wel mee op de Cipressa, maar het tempo lag daarna te hoog.”

“Michal reed wel een geweldige race, zeker als je in ogenschouw neemt dat hij geen Parijs-Nice of Tirreno in zijn benen heeft. Michal baalde na afloop, aangezien een renner van AG2R Citroën voor hem ten val kwam. Zo verloor hij de aansluiting met het voorste groepje. Over zijn vorm was hij zeer te spreken, maar niet over het koersverloop. Toch kan hij hier veel vertrouwen uit halen met het oog op de komende klassiekers.”