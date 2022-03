Tom Pidcock moet Strade Bianche missen door maagproblemen

Tom Pidcock gaat niet van start in Strade Bianche. De Britse kopman van INEOS Grenadiers heeft eerder deze week een maagvirus opgelopen, laat het WorldTeam weten. In overleg met de medische staf is besloten om Pidcock naar huis te sturen, waar hij zich kan voorbereiden op de rest van het voorjaar.

Vorig jaar debuteerde Pidcock in Strade Bianche met een knappe vijfde plaats, op een kleine minuut van winnaar Mathieu van der Poel. Dit jaar maakte de wereldkampioen veldrijden opnieuw deel uit van de groep met favorieten, maar ziekte gooit roet in het eten voor hem.

De selectie van INEOS Grenadiers bestaat na de afzegging van Pidcock nog maar uit zes renners: Richard Carapaz, Jhonatan Narvaez, Salvatore Puccio, Carlos Rodriguez, Ben Swift en Ben Turner.

UPDATE: Unfortunately @TomPid will not start Strade Bianche tomorrow due to a stomach virus he's been suffering with since early this week.

The medical team have taken the decision it's better he returns home to rest ahead of his next race.

Rest up, and see you soon Tom ­čĹŐ pic.twitter.com/CDRV9aDbGb

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 4, 2022