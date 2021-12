Tom Pidcock (7e): “Het ging best goed”

Tom Pidcock eindigde zaterdag bij zijn rentree in het veld op de zevende plaats. Een prima prestatie, oordeelt hij zelf na afloop. “Het ging best goed. Een zevende plaats is nog ver weg van de winst, maar het is goed als je kijkt naar mijn voorbereiding.”



“Ik ben dus tevreden”, gaat hij verder. “Er waren alleen teveel valpartijen. Ik heb er wat schaafwonden overgehouden. Wat dat betreft was de modder in Boom niet de ideale wedstrijd om mijn seizoen te beginnen, omdat je dan nog in het ritme moet komen.”

Een trainingskamp met de Grenadiers op Mallorca staat er nu op het programma voor de Olympisch kampioen op de mountainbike, waarna hij volgende week start in Val di Sole. “Ik heb nog nooit in de sneeuw gereden, dus weet niet hoe het zal zijn. In Yorkshire regent het alleen maar, dus ik heb er ook niet op kunnen trainen, haha.”

🗣️ A bruised but happy @Tompid reflects on his first CX race of the winter at #SPBoom.

Get his thoughts on form, crashing and the next race in the snow ☃️ pic.twitter.com/bJfedlTqPJ

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 4, 2021