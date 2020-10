Tom Leezer en Albasini beëindigden in Luik hun profcarrière maandag 5 oktober 2020 om 11:29

Tom Leezer is in Luik-Bastenaken-Luik voor de laatste keer in een wedstrijd van start gegaan als profrenner. Na dertien seizoenen in het peloton vond de Nederlander het welletjes. Ook Michael Albasini reed in de heuvelklassieker zijn laatste koers.

Leezer, die in december 35 jaar wordt, groeide door de jaren heen uit tot een zeer gewaardeerde helper. Eerder dit seizoen hakte hij de knoop door: hij vond het mooi geweest en zou stoppen met koersen. “Dit jaar heb ik een aantal lichamelijke klachten gehad, waaronder rugproblemen”, liet hij begin vorige maand weten via zijn ploeg Jumbo-Visma. “Die problemen zorgden ervoor dat ik mijn sport niet meer kon beoefenen op de manier waarop ik dat graag zou doen.”

Zijn laatste wedstrijden werden de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, waar hij vroegtijdig uit de koers stapte. “Ik heb nog geen idee wat ik na mijn actieve carrière ga doen”, zei hij eerder. “Ik wil nu niet halsoverkop een beslissing nemen over mijn toekomst. Dat komt wel. Vroeger wilde ik werktuigbouwkunde gaan studeren, maar dat is er nooit van gekomen vanwege het wielrennen. Misschien dat ik de technische kant op ga.”

Michael Albasini

Ook voor Albasini (39) was Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste kunstje in het peloton. In zijn laatste wedstrijd liet de Zwitser zich nog eenmaal opmerken door op de Côte des Forges ten aanval te gaan, maar zijn moment of fame bleek van korte duur. Uiteindelijk besloot hij de koers op de 76e plaats. Onlangs werd bekend dat hij zijn vader Marcello opvolgt als bondscoach van de Zwitserse nationale ploeg.

Today @LiegeBastogneL was the last race for #Alba ! So proud to race with him as an opponent and as a teammate! Have a good one for the next!! — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) October 4, 2020