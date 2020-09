Tom Leezer (34) zet na dit jaar punt achter carrière: “Heb er alles uitgehaald” dinsdag 1 september 2020 om 10:00

Tom Leezer is volgend jaar niet meer te bewonderen in het profpeloton. De Zuid-Hollander viert op tweede kerstdag zijn 35ste verjaardag en vindt het na dit seizoen mooi geweest. “Het voelt gek om te stoppen”, zegt hij.

Als belofte werd Leezer in 2005 opgenomen in de opleidingsploeg van Rabobank. In die drie seizoenen werd hij onder meer een keer vierde (2006) en vijfde (2007, met ritwinst) in het eindklassement van Olympia’s Tour, werd hij tweede (2006) en eerste (2007) op het NK op de weg voor beloften, eindigde hij als vijfde in Parijs-Tours U23 (2006), won hij de lastige beloftenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux (2007), won hij een rit in de vermaarde Vuelta a Navarra (2007) én werd hij vierde op het WK U23 in Stuttgart (2007).

In 2008 stapte hij dus met de nodige papieren over naar de profs. “De afgelopen zestien jaar heeft mijn leven in het teken van wielrennen gestaan”, aldus Leezer. “Eerst drie jaar bij de opleidingsploeg van Rabobank, om vervolgens bij diezelfde ploeg beroepsrenner te worden. Het is zo’n leuke periode uit mijn leven geweest. Het voelt gek om te stoppen. Dit jaar heb ik een aantal lichamelijke klachten gehad, waaronder rugproblemen. Die problemen zorgden ervoor dat ik mijn sport niet meer kon beoefenen op de manier waarop ik dat graag zou doen.”

Bijna wereldkampioen

De liefde voor de koers is er ondanks de pijntjes nog altijd, vertelt de Zuid-Hollander. “Ik heb mooie jaren achter de rug. In mijn carrière heb ik een aantal hoogtepunten mogen beleven. Mijn eerste Tour de France rijden, met Dylan Groenewegen winnen op de Champs-Élysées, Primož Roglič die op het podium van de Giro d’Italia eindigt. Dat zijn momenten die ik de rest van mijn leven bij me draag. Als ploeg hebben we veel tijd en energie gestoken in die prestaties. Het is erg mooi dat ik daar onderdeel van heb mogen zijn”, kijkt Leezer daarop terug.

“Daarnaast denk ik graag terug aan de wereldkampioenschappen in Qatar. Eerst reden we een goede ploegentijdrit en daarna reed ik een goede wegwedstrijd”, waar hij op aanraden van Niki Terpstra weg sprong in volle finale en pas op 500 meter voor de finish werd ingerekend. “Ik word vaak herinnerd aan die late aanval in de slotfase. Ik heb daar veel aandacht en respect voor gekregen, ook vanuit collega’s. Dat is voor mij erg bijzonder. […] Ik kijk met een heel goed en trots gevoel terug op mijn carrière. Ik heb er alles uit gehaald wat erin zat.”

Toekomst

Leezer groeide in zijn tijd als prof uit tot een zeer gewaardeerde helper. Door collega’s is hij vooral geroemd om zijn vermogen een kopman door het peloton te piloteren. Zo ging hij vorig jaar op het laatste moment nog mee naar de Giro d’Italia op voorspraak van Roglic, nadat Robert Gesink met een blessure wegviel uit de beoogde selectie. Diezelfde Gesink was in zijn tijd als kopman ook vaak lovend over het werk van Leezer. Zelf boekte hij één profzege, toen hij in februari 2013 in het shirt van Blanco de zesde etappe in de Tour de Langkawi wist te winnen.

“Dit jaar hoop ik nog een aantal mooie koersen te kunnen rijden, waaronder de Waalse klassiekers. Daarna zit het erop en kan ik aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Ik heb nog geen idee wat ik na mijn actieve carrière ga doen. Ik wil nu niet halsoverkop een beslissing nemen over mijn toekomst. Dat komt wel. Vroeger wilde ik werktuigbouwkunde gaan studeren, maar dat is er nooit van gekomen vanwege het wielrennen. Misschien dat ik de technische kant op ga. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Eerst wil ik dit goed afsluiten.”

Zijn resterend programma:

Gooikse Pijl

Amstel Gold Race

Waalse Pijl

Luik-Bastenaken-Luik