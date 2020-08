Tom Dumoulin: “Wout heeft het super afgemaakt” woensdag 12 augustus 2020 om 17:23

Tom Dumoulin had een belangrijk aandeel in de etappezege van Wout van Aert in de Dauphiné. In de slotklim naar Saint-Christo-en-Jarez bracht de Limburger aanvallen van Pierre Latour en Tiesj Benoot ongedaan.

“We zaten allemaal voorin op die klim”, blikte Dumoulin na de finish terug. “Toen hebben we een aantal aanvallen beantwoord. Uiteindelijk hadden we nog genoeg energie over om een echte lead-out te doen met eerst Stevie (Kruijswijk, red) die naar de top van de klim reed. Ik heb de laatste achthonderd meter voor mijn rekening genomen. Wout heeft het super afgemaakt.”

Volgens de klassementsrenner had Van Aert vooraf al aangegeven dat hij ervoor wilde gaan in de openingsetappe. “Het was gewoon een heel mooie kans voor hem, dus dat was super zo. Het is een toprenner en het is gewoon heel fijn om met zijn allen dit te presteren.”