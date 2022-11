Tom Dumoulin wil actief blijven in wielerwereld: “Ben er niet klaar mee”

Tom Dumoulin is niet van plan de wielersport definitief de rug toe te keren. De Limburger die dit jaar zijn profcarrière beëindigde is van plan terug te keren in de sport die hem zoveel heeft gebracht. In welke rol én wanneer, weet hij nog niet. Dumoulin zegt dat in een uitgebreid interview met NRC.

Het WK wielrennen in Australië had zijn laatste wedstrijd moeten worden, maar doordat het mentaal op was, werd de Klasikoa San Sebastian zijn laatste koers als beroepswielrenner. Omdat hij al samen met zijn familie vliegtickets naar Australië had geboekt, besloot hij als toeschouwer naar het WK te gaan.

“Ik vond het sfeertje zo leuk dat ik dacht: dit is mijn wereld. Ik ben er niet klaar mee”, vertelt Dumoulin. “Het voelt als thuis. Ik voel nog steeds de liefde voor de fiets. Misschien word ik ooit coach, consultant. Maar ik blijf nog even weg bij een profploeg.”

Halverwege oktober liet Aike Visbeek, sportief manager van Intermarché-Wanty-Gobert, opnieuw weten graag gebruik te maken van de kennis en expertise van Dumoulin. De twee werkten eerder samen bij Team Sunweb. Het zal dus echter nog even duren voordat de 31-jarige Limburger openstaat voor een dergelijke functie.

Code geel

In het interview met NRC blikt hij ook nog terug op het voor hem uiterst pijnlijke wielerjaar 2020, waarin hij niet lekker in zijn vel zat. Naderhand kon iedereen zijn mentale en fysieke worsteling tijdens de Tour de France zien in de NOS-documentaire Code Geel. “Het was echt, echt vreselijk. Ik vond het fietsen zó erg, en ik vond het zó verschrikkelijk om daar te zijn. Bijna de hele Tour reed ik rond met een groot gezwel onder mijn zitvlak.”

“En nog ben ik in staat geweest om de ploeg te helpen en ik werd er zevende. Zevende! Ik snap echt niet hoe dat kan. En dan moet je je voorstellen dat de wereld, tijdens de meest ongelukkige periode van mijn leven, mee heeft kunnen kijken.”

Scheiding

Inmiddels gaat het naar eigen zeggen stukken beter met de winnaar van de Giro d’Italia 2017. “Voor het eerst in mijn leven mag ik alles helemaal zelf invullen. Ik begin met een volledig blanco bladzijde en waar ik heen ga, ik heb geen idee. En dat wil ik graag nog even zo laten. Omdat het fijn voelt.”

Na dertien jaar is er wel een eind gekomen aan zijn huwelijk. “Ik ga scheiden. Dat hebben we vorige week besloten. Ik weet niet of dat per se iets is voor in de krant. Al snap ik ook wel dat het daar even over moet gaan. Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd. Ik hoopte altijd dat ik niet een van die wielrenners zou worden die na het beëindigen van zijn carrière zou gaan scheiden. Maar dat is helaas toch wel het geval.”