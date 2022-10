Aike Visbeek denkt nog steeds aan Tom Dumoulin in nieuwe rol: “Hij past goed bij ons”

Aike Visbeek zou maar al te graag Tom Dumoulin verwelkomen in de staf van Intermarché-Wanty-Gobert. De Nederlandse ploegleider heeft in een interview met VeloNews duidelijk gemaakt dat hij nog steeds contact heeft met Dumoulin, maar dat de ex-prof tijd neemt om na te denken.

“Tom en ik hebben nog steeds contact. We kennen elkaar echter goed, dus dat is normaal. Hij is nu aan het kijken wat hij wil gaan doen”, vertelt Visbeek. “Hij weet dat we interesse hebben in zijn kennis. [..] Ik denk dat Tom goed bij ons past, zoals hij bij meerdere ploegen zou passen.”

In onze ploeg hebben de mensen passie en barsten ze van energie. Dat wil je ook zien van Tom als hij zich zou willen aansluiten bij onze ploeg. Het vuur moet weer gaan branden.” Dumoulin heeft volgens Visbeek echter geen haast. “Uiteindelijk moet hij zijn eigen keuzes maken. Hij neemt de tijd om na te denken. Het is belangrijk voor hem om even afstand te houden, maar de deur blijft open.”

Interesse in Merlier en Cavendish

Visbeek gaf in het interview met VeloNews ook aan dat ze bij Intermarché-Wanty-Gobert aan Tim Merlier en Mark Cavendish gedacht hebben. Beide transfers gingen echter niet door. “We wilden een nieuwe sprinter. De gesprekken met Merlier leidden tot weinig. Cavendish was een andere mogelijkheid, maar op dat moment waren we nog aan het praten met Alexander Kristoff. Toen hij besloot weg te gaan, was Cavendish niet meer op de markt.”