Tom Dumoulin: “We maken na de Dauphiné een soort pikorde” zondag 9 augustus 2020 om 12:51

Tom Dumoulin is tevreden over zijn eerste koersdagen sinds zijn opgave in het Critérium du Dauphiné van 2019. De renner cijferde zich gisteren nog volledig weg voor Primož Roglič en Steven Kruijswijk. “Mijn niveau is gewoon goed. Ik hoop dat er nog verbetering inzit, dat is wel de planning”, zo vertelt hij aan de Limburgse omroep L1.

Dumoulin maakt in de Tour de l’Ain zijn rentree na een lange periode van inactiviteit. Afgelopen vrijdag eindigde hij meteen als vierde in de openingsetappe naar Ceyzeriat, gisteren wist hij de favorietengroep flink uit te dunnen op de Col de Menthières. “Ik had gisteren geen hele goede benen, dat voelt na zo’n lange periode dan toch wel raar.”

“Opnieuw koersen voelt raar, spannend en het is even wennen. Met trainen doe je jezelf pijn, hier doen andere renners je pijn. Dat is toch wel een andere mindset. Qua positioneren is er weinig verschil, dat gaat als vanzelf”, aldus Dumoulin, die na een lange trainingsstage en twee dagen Tour de l’Ain echter wel tevreden is over zijn vormpeil.

Wisselwerking tussen de kopmannen

“Het zou ook raar zijn mocht ik nu al supergoed zijn na zo’n lange periode van inactiviteit. Ik moet er weer even inkomen.” Volgens de Girowinnaar van 2017 verloopt de samenwerking met Roglič en Kruijswijk uitstekend. “Tot nu toe loopt de wisselwerking tussen de kopmannen goed. Primož is denk ik nu al in topvorm. We gaan vandaag proberen om de overwinning voor hem binnen te halen.”

“We hebben ook veel gesproken over de rolverdeling voor de Tour. We gaan na het Critérium du Dauphiné wel een soort van pikorde maken. Als we tijdens de Tour met z’n drieën in een groepje van acht zitten en iemand valt aan, wie haalt hem dan terug? Daar moet je afspraken over maken. Er is natuurlijk een soort van rangorde, maar dat kan ook weer veranderen in de Tour.”