Tom Dumoulin verliest acht minuten: “Ik was gewoon leeg”

Tom Dumoulin verloor in de tweede etappe van de Vuelta a España veel tijd. Acht minuten na de favorieten bereikte de Jumbo Visma-renner de streep in Lekunberri, nadat hij op de eerste dag al vijftig seconden moest prijsgeven.

“Ik was gewoon leeg en had geen energie. Ik probeerde het wel, maar er zit even niet veel in mijn benen op dit moment”, reageerde Dumoulin voor de microfoon van de NOS. Op de Alto de San Miguel de Aralar, de laatste klim van de dag, moest de Nederlander de eerste groep laten gaan. Uiteindelijk kwam hij als 37e, op acht minuten van de groep favorieten, over de streep.

Of die energie kan terugkomen gedurende de ronde moet hij bezien, vertelde hij. “Ik heb goed gegeten en zo, dus dat is het allemaal niet. We staan nu ook aan de leiding natuurlijk, dus als ik nog iets kan doen, dan kan ik ook heel waardevol zijn voor de ploeg. Maar op dit moment voel ik me wel leeg. Dus we moeten kijken hoe dit de komende dagen evolueert.”

Terugslag

Sinds augustus heeft Dumoulin 35 koersdagen in de benen, terwijl hij daarvoor veertien maanden aan de kant stond met knieproblemen. “Als mijn vorige anderhalf jaar normaal was geweest, kan ik dat wel aan. Maar nu moest ik eigenlijk terugknokken vanuit een blessureachterstand. Het lijkt er wel een beetje op dat ik nu een terugslag krijg van het drukke programma.”

“Het was eerst anderhalf jaar niets en daarna alles achter elkaar. En mijn lichaam zegt nu dat het misschien een beetje teveel is geweest. We gaan even rustig herstellen en dan zien we morgen wel weer”, zei hij tot slot.