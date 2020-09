Tom Dumoulin verbijsterd: “Deze hadden we niet zien aankomen” zaterdag 19 september 2020 om 19:29

Tom Dumoulin gaat dankzij zijn tweede plaats in de tijdrit op de zevende plaats in de Tour de France eindigen. Toch stond de Limburger aangeslagen voor de camera van de NOS, omdat kopman Primož Roglič de leiderstrui had verloren. “Deze hadden we niet zien aankomen.”

“Wat moet ik zeggen?”, vraagt Dumoulin zichzelf af. “Het is zo. Dit is een flinke klap. Hij voelde zich prima, maar hij wordt op waarde geklopt. Hij wordt vijfde in de tijdrit, dat is misschien niet de tijdrit van zijn leven, maar het is zeker niet slecht.”

“We hadden gedacht dat het genoeg zou zijn. Ik zou überhaupt niet weten hoe Pogačar hier nog meer dan een minuut sneller heeft gereden dan ik”, doet hij verbouwereerd zijn verhaal.

Over zijn eigen prestatie had de renner van Jumbo-Visma niet veel meer te vertellen. “Ik reed op La Planche niet meer zo heel hard, maar daarvoor had ik een goed vermogen te pakken. Maar het maakt nu niet meer uit. Het was niet voor de dagwinst en ook niet voor de Tourwinst.”