Dumoulin teleurgesteld met derde plaats: “Net niet genoeg over op laatste klim”

Video

Tom Dumoulin eindigde vandaag als derde in de eerste individuele tijdrit in de Ronde van Italië. Na 9,2 kilometer moest hij zijn meerdere erkennen in Simon Yates en Mathieu van der Poel. “Ik denk dat ik op zich een goede tijdrit reed, maar niet eentje waarvan ik dacht: dit is de meest geweldige ooit, en dit is zeker winst. Dat blijkt ook wel”, zei hij direct na zijn rit tegenover onder andere WielerFlits. Yates had de tijd van Dumoulin op dat moment net verbeterd.

“Het draaien en keren was lastig, maar dat kan ik op zich wel”, vervolgt Dumoulin. “Ik reed geen geweldige bochten. Sommige bochten was ik blij mee, sommige wat minder. Maar dat zal iedereen hebben. Uiteindelijk had ik net niet genoeg over op de laatste klim om echt door te versnellen.”

“Je ramt van bocht na bocht”, zei de Nederlands kampioen tijdrijden ook nog over het parcours. “Bij de ene gaat het licht uit na tien bochten, bij de andere gaat het licht uit na twaalf bochten. Je moet uiteindelijk toch een beetje pacen, en hopen dat je nog wat over hebt voor de laatste klim. Uiteindelijk had ik daar nog wel redelijke benen, maar niet de benen om het verschil te maken.”

Dumoulin gaf, tot slot, aan dat hij teleurgesteld was dat hij niet had gewonnen. “Dat was wel het doel, dus dat is wel balen. Maar goed, mijn gevoel is wel goed, maar net niet goed genoeg.”