Tom Dumoulin roept op: “Ga alleen voor noodzakelijke naar buiten” vrijdag 10 april 2020 om 10:40

Tom Dumoulin heeft opgeroepen om de komende dagen ondanks het mooie weer alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan. De in België woonachtige Limburger deed deze oproep in een bericht van de politie Limburg op social media.

“Met dit prachtige weer is de verleiding groot om buiten te gaan fietsen en erop uit te gaan”, begint Dumoulin. “Dat mag officieel wanneer er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Maar wanneer we dit allemaal gaan doen, is die anderhalve meter onmogelijk”, stelt hij vast.

“Ik wil jullie vragen alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan. Dit weer gaat het normaal gezien in juni ook zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we in ieder geval in juni weer met zijn allen naar buiten kunnen”, klinkt het.

Eerder deze week werd al bekend dat Zuid-Limburg dit Paasweekend niet toegankelijk is voor wielrenners.