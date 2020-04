Zuid-Limburg gaat komende dagen op slot voor wielertoeristen woensdag 8 april 2020 om 15:12

Vanaf donderdag is het Heuvelland van Zuid-Limburg afgesloten voor dagtoeristen, waaronder wielrenners. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg acht deze maatregel noodzakelijk om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen en op die manier het coronavirus verspreiden.

De maatregel duurt in elk geval tot en met maandag 13 april, wat betekent dat wielerliefhebbers tijdens het Paasweekend niet kunnen fietsen over de Zuid-Limburgse hellingen. Op basis van de evaluatie van het Paasweekend zal worden besloten of een verlenging van de maatregel noodzakelijk is, zo klinkt het vanuit de Veiligheidsregio.

“Het is erop gericht om grote groepen wandelaars, fietsers en motorrijders niet bij elkaar te brengen”, zo vertelt woordvoerder Leon Eummelen in gesprek met 1Limburg over de genomen maatregel. “Als je naar buiten wil, doe dat dan in je eigen omgeving en niet in het Heuvelland.” De sluiting geldt steeds van 9.00 tot 18.00 uur.

Handhaving

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal de komende dagen streng optreden, mochten wielrenners de regels toch overtreden. Naast de reguliere inzet van gemeentelijke toezichthouders, BOA’s en politie, kunnen Provincie Limburg en Waterschap Limburg ook opsporingsambtenaren inzetten voor handhaving van de regels.

Bestemmingsverkeer mag nog wel in het gebied komen, net als mensen die werken in Zuid-Limburg. De Veiligheidsregio Noord-Limburg zal vanmiddag overleggen over mogelijke maatregelen tijdens het Paasweekend in de strijd tegen het coronavirus.