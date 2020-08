Tom Dumoulin over kopmanschap: “We starten met open vizier en praten veel” woensdag 12 augustus 2020 om 12:21

Na zijn comeback in de Tour de l’Ain, heeft Tom Dumoulin nog vijf (competitie)dagen de tijd om zich klaar te stomen voor de Tour de France. Over zijn positie binnen Jumbo-Visma, lijkt hij zich niet te veel zorgen te maken. “Op dit moment is Primož de beste van de drie, dat is duidelijk. We gaan in de Tour zien hoe dat evolueert.”

“Zaterdag (tweede van drie etappes in de Tour de l’Ain, red) had ik mijn dagje niet”, vertelt Dumoulin in een gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik merkte snel dat George een stuk beter was, dus stelde ik onmiddellijk voor om de rollen om te draaien… Ik gaf er nog een snok aan en klaar. Vervelend, want ik was graag zelf over die klim geraakt, maar het lukte gewoon niet.”

“Ik baalde”, geeft hij toe. “We wonnen met de ploeg en ik had mee het peloton in stukken gereten, maar ik had gehoopt er in de finale zelf nog bij te zijn. Als ik daarvan niet zou balen, was ik geen topsporter meer. Gelukkig ging het in de slotrit een stuk beter. Toen ik zondag op kop sleurde, had ik mijn beste gevoel in bijna twee jaar op een fiets. Het gevoel dat er nog altijd een goede wielrenner in mij zit.”

Froome

“Het vertrouwen in eigen kunnen moet weer groeien, dat gaat niet van vandaag op morgen bij mij. Iedereen weet wel dat het nog niet gaat lukken om elke dag daar te staan. Dat is op zich prettig.” Dumoulin hoopt in deze Dauphiné al wat verder te staan. “Bij de start van de Tour de l’Ain was ik nerveus en onzeker. Daarom ben ik blij dat het drie dagen lang goed ging. De ene dag beter, de andere minder, er zat wisselvalligheid in. Dat is niet erg. Dat gaat hier ook zo zijn. Ik ben vooral blij dat de kop eraf is, dat heeft me deugd gedaan.”

De Limburger vergelijkt het proces dat hij doormaakt een beetje met dat van Froome. “Hij is er ook lang uit geweest. Hij heeft een nog zoveel ergere blessure gehad. Fysiek en mentaal is het een heel lange weg voor hem. Hij staat minder ver dan ik op dit moment, al maakte hij zondag ook al een betere indruk dan zaterdag.”

Open vizier

Uiteraard ging het tijdens het interview ook over zijn positie binnen de Tourploeg. Wat het voor hem betekent dat niet het hele gewicht van de ploeg op zijn schouders ligt? Dat hij als Giro-winnaar een plaats als unieke kopman had kunnen opeisen… “Zo ben ik niet qua persoonlijkheid”, antwoordt hij. “Dat past helemaal niet bij mij. Daarom is het des te prettiger dat het hier niet hoeft. Dat ik alle kansen krijg en dat de hele druk van de ploeg en de natie niet op mijn schouders rust. Daar kon ik op zich wel mee omgaan bij Sunweb, maar ik werd er niet gelukkiger van.”

“Bij Jumbo-Visma starten we met open vizier. Op dit moment is Primož de beste van de drie, dat is duidelijk. We gaan in de Tour zien hoe dat evolueert. We proberen iedereen van voor te houden en dan zal het zichzelf uitwijzen wiens kaart we trekken. Dat brengt ook wel gevaren mee, dat weet iedereen. Daar praten we ook veel over. Welke gevaren? Dat in de laatste paar kilometers op een col, als we nog met zijn drieën over zijn en we alle drie op onze limiet zitten, Bernal aanvalt en dat niemand kan volgen. Wie gaat zich dan op kop zetten? Dat moet wel duidelijk zijn. Daar praten we nu al over.”

Zware klus

“Als Primož beter is, heb ik geen moeite om me op te offeren. Als ik merk dat ik zelf beter ben, dan zou ik er wel moeite mee hebben. Dan krijg je zo’n situatie als bij Sky in de Tour van 2012, dat Froome het idee had dat hij beter was dan Wiggins, maar dat hij van de ploegleiding voor Wiggins moest rijden. Dan krijg je wrevel, wordt de sfeer ­vervelend. Als we ons daar ­bewust van zijn, is dat al de helft van de winst.”

Tot slot had Dumoulin het nog over het vertrouwen dat binnen de ploeg heerst dat Tourwinst mogelijk is. “De voorbije maanden en jaren is deze ploeg gestaag gegroeid. Iedereen krijgt meer vertrouwen, iedereen gaat harder rijden. Het vertrouwen is daar dat, als we de dingen goed doen, we beter kunnen zijn dan onze tegenstanders. We zijn er ons wel van bewust dat het een heel zware klus gaat worden in de Dauphiné en de Tour. Dat het niet zomaar gaat lukken. Maar we gaan wel ons best doen om die rondes te winnen.”