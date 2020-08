Tom Dumoulin over rolverdeling: “In slotweek kijken hoe we ervoor staan” vrijdag 28 augustus 2020 om 10:41

Tom Dumoulin kan niet wachten om een rugnummer op te spelden en te beginnen aan de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma deelt het kopmanschap met Primož Roglič. “Primož en ik gaan beiden voor het klassement”, aldus Dumoulin. “In de laatste week zullen we kijken hoe we ervoor staan.”

Dumoulin kende een vlekkeloze voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. In de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné maakte hij al een goede indruk als ‘meesterknecht’ van Roglič. In die laatste voorbereidingskoers werd hij bovendien zevende in het eindklassement. “Ik voel me goed en ben blij met de manier waarop ik in de Dauphiné en Tour de l’Ain heb gereden.”

“Die wedstrijden had ik nodig om beter te worden. Het zal een strijd worden tussen meerdere renners en ploegen. Zo’n twintig renners staan aan de start met de ambitie om op het podium te eindigen of zelfs te winnen. We moeten ervoor zorgen dat wij de beste zijn. Ik voel me goed en ben blij dat ik aan de start sta van de Tour.”

Aankomende zaterdag gaat het peloton van start in het Zuid-Franse Nice. De renners krijgen in de eerste etappes al meteen flink wat hoogtemeters voor hun kiezen, waardoor de klassementsrenners meteen op scherp worden gezet.