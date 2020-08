Roglic: “Voorbereiding was niet optimaal, maar voel me nu echt goed” vrijdag 28 augustus 2020 om 09:55

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Primož Roglič in aanloop naar de Tour de France. De Sloveen won met verve de Tour de l’Ain en leek ook op weg naar de eindzege in het Critérium du Dauphiné, maar kwam in de voorlaatste rit ten val. De Tourfavoriet voelt zich nu weer fit, zo laat hij weten in een videoconferentie.

Een week geleden was het nog niet helemaal zeker of Roglič zou starten in de Ronde van Frankrijk. “Ik dacht eigenlijk dat ik mij op dit moment beter zou voelen”, zo liet hij enkele dagen na zijn crash in het Critérium du Dauphiné weten. De 30-jarige ronderenner klinkt nu, vlak voor de Tourstart in Nice, een stuk optimistischer.

“Het heeft even geduurd voor ik opnieuw de dingen kon doen die ik wilde doen voor de start van de Tour. Mijn voorbereiding was op dat vlak niet optimaal, maar ik voel me de laatste dagen echt goed. Het mag gaan beginnen.” Roglič deelt het kopmanschap binnen Jumbo-Visma met Tom Dumoulin, de nummer twee van de Tour van 2018.

Over Tom Dumoulin: “Hij zal op zijn best zijn”

Wat verwacht de Sloveen eigenlijk van zijn Nederlandse ploeggenoot? “Tom zet hele grote stappen. Ik denk dat hij in de Tour op zijn best zal zijn. Het is voor mij ook leuk om zo’n sterke renner aan mijn zijde te hebben. Samen willen we de Tour winnen. Of het een strijd tussen Jumbo-Visma en INEOS Grenadies zal worden? We kijken enkel naar onszelf.”

“De Tour draait niet alleen maar om Jumbo-Visma tegen Ineos. Uiteindelijk start iedereen in dezelfde tijd en heeft daarmee een kans om te winnen.” Egan Bernal, op papier een van de grootste concurrenten voor de Tourzege, liet gisteren tijdens de ploegenpresentatie weten ook klaar te zijn voor de drieweekse rittenkoers.