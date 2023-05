Tom Dumoulin over Remco Evenepoel: “Ik zou hem echt de Tour laten rijden”

Patrick Lefevere heeft al gezegd dat Remco Evenepoel dit jaar niet zal starten in de Ronde van Frankrijk, maar Tom Dumoulin vindt dat de wereldkampioen na zijn opgave in de Giro d’Italia juist wel moeten debuteren in de Tour. Dat heeft hij gezegd in de podcast Wielerclub Wattage. “De beste Tour de Frances zijn altijd gereden door renners met een verstoorde voorbereiding”, aldus Dumoulin.

De nummer twee van de Tour de France 2018 noemt Jonas Vingegaard hier als voorbeeld. “Vingegaard heeft al twee jaar op rij blessures gehad. Hij heeft niet echt de voorbereiding kunnen doen die hij wilde, het voorjaar ging niet goed, maar hij was er altijd in de Tour.”

“Als Remco twee weken lekker kan doen waar hij zin in heeft…”, vervolgde Dumoulin. “Hij hoeft niet kei- en keihard te trainen. Als hij hersteld is, moet hij gewoon op hoogtestage gaan. Lekker rustig aan, op de basis van de Giro. Dan gaat hij een super Tour rijden.”

Dumoulin vindt dat Evenepoel juist luistert naar de druk die ‘heel België en de hele wereld’ op hem legt als hij niet van start gaat in de Tour. “Hij zou dan alleen nog maar ergens aan de start staan waar hij moet winnen. Dat gaat niet werken. Dan wordt het een lange carrière. Ik zou hem echt de Tour laten rijden. Hij moet het zelf willen, maar hij moet daar de komende twee weken rustig over nadenken. ‘Waarom ook niet?’, denkt hij dan wellicht. (…) Hoe oud is Remco nu? 23? Dat is toch een mooie leeftijd om de Tour te rijden.”

